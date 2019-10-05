وديع الشيخ يفقد وعيه على المسرح

بيروت(صدى):

تعرض الفنان اللبناني وديع الشيخ، إلى حالة إغماء أثناء إحياءه حفل غنائي في بيروت، إذ فقد وعيه على المسرح يوم الجمعة الماضية.

وبينما كان يقف ويدع الشيخ على المسرح، اختل توازنه بعض الشيء وسقط على الأرض في حالة إغماء، وسط حالة من القلق التي انتابت جمهوره.

وعلى الفور انتقل أفراد الفرقة الموسيقية للاطمئنان عليه ومحاولة إسعافه، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب الإغماء أو أي تفاصيل حول حالته الصحية.

ونجا وديع الشيخ من الموت منذ عدة أيام قليلة، إثر تعرضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج «خدني معك» الذي يُعرض على قناة OTV مع الفنان وسام صباغ، فبينما كان يصور فقرة ركوب «الجي سكي»، وقع منه ما تسبب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.