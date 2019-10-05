شاهد.. عودة علي الحذيفي إلى إمامة المصلين بالمسجد النبوي
أظهر مقطع فيديو، عودة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إلى إمامة المصلين.
وقام « الحذيفي » ، بإمامة المُصلين الليلة في صلاة العشاء، لأول مرة بعد العارض الصحي الذي خضع على إثره للعلاج والمتابعة في مستشفى الملك فهد.
يذكر أن الشيخ الحذيفي كان قد تعرض الأسبوع قبل الماضي لجلطة نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83878 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
,, حفظ الله وادام عليه الصحة والعافيه .. آمين ,,
فارس[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 5 دقائق
اشهد الله على حب هذا الشيخ
ابو لما[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 5 دقائق
هذه الناس اللي تثلج الصدر …الله يحفظك ياشيخ ..تربيت قبل ٣٥سنه على صوتك والطابور الصباحي بالمدرسه بصوتك