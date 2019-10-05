شاهد.. عودة علي الحذيفي إلى إمامة المصلين بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عودة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إلى إمامة المصلين.

وقام « الحذيفي » ، بإمامة المُصلين الليلة في صلاة العشاء، لأول مرة بعد العارض الصحي الذي خضع على إثره للعلاج والمتابعة في مستشفى الملك فهد.

يذكر أن الشيخ الحذيفي كان قد تعرض الأسبوع قبل الماضي لجلطة نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد.