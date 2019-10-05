سعود بن خالد الفيصل يرعى حفل إخاء المدينة المنورة لتكريم المتميزين .. الأربعاء المقبل

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة مساء الأربعاء المقبل، حفل التميز السنوي الخامس المقام بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة، الذي تنظمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” بالمدينة المنورة .

أوضح ذلك أ. صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام وقال ” إن حفلات التميز بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، تهدف إلى تشجيع الطلاب الأيتام المتفوقين الذين ترعاهم المؤسسة على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأيتام لزيادة تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى تكريم المتميزين عمليا، ممن حصلوا على التقييم المثالي في سوق العمل وأثبتوا جدارتهم بمختلف تخصصاتهم العملية .

معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير، فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ـ أمير منطقة المدينة المنورة ، لاهتمامه بفئة الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم ، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة لرعاية الكريمة وتشريفه حفل التميز السنوي الخامس بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام ، والشكر موصول لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الذي يولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كافة الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

ونوه الدهمشي بالدعم اللامحدود الذي تلقاه مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام من الحكومة الرشيدة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله ، الذي عزز الدور الاجتماعي والعمل الإنساني لفئات المجتمع، سيما المستفيدين من الجمعيات الخيرية عبر رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى تضافر الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الخيرية والقطاعات الأخرى ، ونقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة لتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم بإذن الله ، من خلال تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته .

لافتا أن القطاع الخيري يحتل في عهدنا الزاهر حيزا مهما ، ومكانة مرموقة، وأصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية ، وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية.وأصبح كيان مؤسسي منظم، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة نحو مستقبل مشرق بإذن الله .

من جانبه أوضح أ. محمد الريمي، مدير فرع مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة أنه سيتم تكريم ٦٦ متفوقا ممن حصلوا على درجات التفوق العلمي لمختلف المراحل الدراسية ومراحل التعليم الجامعي . إضافة إلى تكريم ١٤ متميزاً ، ممن أثبتوا جدارتهم في سوق العمل . كما سيتم خلال الحفل كلمة للمؤسسة، وعرض مرئي لأبرز النجاحات التي تحققت لأبناء المؤسسة في فرعها بالمدينة المنورة خلال العام الهجري الجاري, والبرامج والنشاطات التي تنفّذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال مؤسسة ” إخاء ”، إضافة إلى أوبريت “بصمة وأثر ” وقصيدة شعرية، وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين ، وكذلك تكريم الشركاء الإستراتيجيين للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والداعمين لها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.