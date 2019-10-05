مُسن يمارس رياضة الجري منذ 20 عامًا دون عوائق صحية

علي القحطاني(صدى):

أوضح مقطع فيديو فيديو، مُسن يمارس رياضة الجري دون أي عوائق صحية منذ 20 عامًا، حيث يجري 30 كيلومتر في اليوم الواحد.

ووثق الفيديو، أخصائية تثقيف صحي بمستشفى الملك فهد، والذي قال في المسن البالغ 60 عامًا من العمر إنه يمارس الجري منذ أن بلغ الأربعين من عمره، حيث يجري 30 كم في اليوم الواحد.

وأضاف أنه عاد للجري هذه الأيام بعد توقف لأسبوعين لإصابته بقطع في أربطة الكتف وإجرائه عملية جراحية، مشيرًا إلى أنه يعمل على تقسيم يومه إلى جزأين أولهما الجري في الواحدة ليلًا ليجري 3 لفات بمقدار 23 كم ليذهب إلى عمله بعد الفجر، ومن ثم يجري لـ8 كم مترات أخرى وقت العصر.