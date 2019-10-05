بالفيديو.. صالح العمري عن خسارة الاتفاق: لا نشعر بالإحباط

ماجد محمد(صدى):

علق صالح العمري لاعب نادي الاتفاق، اليوم السبت، على خسارة فريقه أمام الهلال في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد «العمري» في تصريحات له عقب المباراة، أن الهلال استطاع استغلال الفرص، على عكس فريقه الذي أضاع الكثير من الفرص أمام الشباك، مهنئًا الهلال على هذا الفوز.

كما قدم اعتذار إلى جماهير الاتفاق التي وقفت بجانب ناديها، قائًلًا «نعتذر للجماهير أِشد اعتذار، جالنا فرص كتير وما قدرنا نستغلها».

وأوضح أن هذا التوقف سيكون لصالح الفريق، قائلًا «عندنا فترة توقف وهنحاول نصحح الأخطاء التي وقعنا بها، الكل يتحمل مسؤولية هذه الخسارة من لاعبين وجهاز فني».

كما أشار «العمري» إلى أن كرة القدم بها العديد من الأخطاء، لافتًا إلى عدم شعور اللاعبين بالإحباط، بل قادرين على الخروج من هذا المأزق، فالاتفاق فريق كبير ولديه أفضل اللاعبين.