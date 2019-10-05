دجانيني: نقدم عمل جماعي والأهلي يمتلك إمكانيات كبيرة للتسجيل (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب الأهلي، دجانيني، عن سعادته بفوز الأهلي على الفيحاء اليوم السبت، في منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال خلال تصريحات تليفزونية: «نقدم عمل جماعي ممتاز وهذا جعلنا نسجل الأهداف والتطور في التمارين انعكس في الملعب»، مؤكدًا أن الأهلي لديه لاعبين وإمكانيات كبيرة في التسجيل.

وتمكن النادي الأهلي، من تحقيق فوز ثمين على الفيحاء، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.