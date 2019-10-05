شيفرولية تتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعا حول العالم

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك ” ، ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات مصنعي السيارات على مستوى العالم، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2018.

وأظهر التقرير خلال قائمة تضم 12 شركة مصنعة للسيارات فيى العالم، حجم مبيعات كل شركة بالأرقام التفصيلية.

واحتلت شركة ” شيفورلية ” القائمة بمبيعات وصلت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 25355 وحدة، لتزداد مبيعاتها عن مبيعات المدة نفسها من العام الماضي والتي قد وصلت إلى 24915 وحدة.