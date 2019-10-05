نيمار يٌبدع مع سان جيرمان ويُعزز صدارتهم أمام أنجيه

نواف السالم(صدى):

نجح باريس يان جيرمان في الحفاظ على الصدارة بإحراز رباعية مثيرة في شباك أنجيه في إطار الدوري الفرنسي.

وكان للجدد بصمتهم الخاصة في المباراة بمساعدة البرازيلي المبدع نيمار داسيلفا.

وسجل سارابيا الهدف الأول قبل أن يضيف المنضمان الجديدان ماورو إيكاردي وإدريسا جاي هدفين آخرين ليصبح رصيد فريق المدرب توماس توخيل 21 نقطة من تسع مباريات، بينما اختتم نيمار سلسلة الأهداف بالهدف الأخير.

وقدم نيمار عرضًا قويًا وساعد باقي زملائه الجدد على الظهور القوي وتعويض غياب المصابين كيليان مبابي وإدينسون كافاني .