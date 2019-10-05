حقيقة حدوث انهيار في سقف إحدى مدارس البنات بتبوك

علي القحطاني(صدى):

أوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العُمري، حقيقة ما جرى تداوله حول حدوث انهيار في إحدى مدارس البنات بالمنطقة.

وقال العمري إن المبنى مستأجر وتم التبليغ بوجود خلل ويوم الخميس تم الكشف على المبنى، حيث أن المالك هو من أزال الطبقة العلوية للكشف على الأساس وأن العمل يجري الآن لإيجاد البدائل.

وأضاف مدير التعليم أن التعليقات التي جاءت في وسم إضراب طالبات مدرسة في تبوك لا يوجد في قاموس السعوديين كلمة إضراب، داعياً إلى تحري الدقة في نقل المعلومات.