شقيق كيت ميدلتون يخطب حبيبته الفرنسية في سرية تامة

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن عقد شقيق دوقة كامبريدج كيت ميدلتون خطبته على حبيبته الفرنسية في أجواء سرية للغاية.

وقالت الصحيفة إن جيمس ميدلتون 32 عامًا عقد خطوبته على حبيبته الفرنسية أليزي ثيفينيت 29 عامًا، بعدما عرض عليها الزواج في أجواء خاصة وسرية دون إخبار أحد.

وقال أحد أصدقاء الثنائي: لقد عقدا خطوبتهما، وأليزي كانت ترتدي خاتمًا ذا ماسة ياقوت جميلة، لقد كانا يبقيان خبر الخطوبة سريًا، ولكن الأخبار انتشرت بين الأصدقاء، حتى تسربت.

وقال المصدر إن جيمس وأليزي سيعلنان عن خبر الخطوبة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

وقدم جيمس لحبيبته خاتمًا خلابًا ذا ماسة من الياقوت الأزرق، اختاره من وحي خاتم شقيقته دوقة كامبريدج، والذي ورثه الأمير ويليام من والدته الراحلة الأميرة ديانا.

تجدر الإشارة إلى أن خطوبة شقيق ميدلتون يأتي بعد أيام من خطوبة الأميرة بياتريس؛ إذ أعلن قصر باكنغهام عن الخبر في الـ 26 من سبتمبر.