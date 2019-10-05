الريال يحافظ على الصدارة برباعية ثمينة في شباك غرناطة

نواف السالم(صدى):

نجح ريال مدريد في الحفاظ على صدارته برباعية مقابل هدفين أمام غرناطة في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا، في سانتياغو برنابيو.

وبدأ الريال التهديف بأقدام بنزيما في الدقيقة 2، وأحرز الهدف الثاني هازارد في الدقيقة 46، ومودريتش في الدقيقة 61، بينما سجل هدفي غرناطة ماتشيس من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ودوارتي في الدقيقة 77،و الهدف الأخير للملكي بأقدام رودريغيز في الدقيقة 93.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.