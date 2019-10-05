صالح الشهري: الحمدلله بأنني توفقت في التسجيل مع أفضل نادي بالمملكة (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أعرب صالح الشهري، لاعب نادي الهلال، عن سعادته بفوز الهلال وإحرازه أول هدف له مع الزعيم، مساء اليوم، أمام الاتفاق.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: « هدفي اليوم بتوفيق من رب العالمين ودعم زملائي اللاعبين.. ما فيه أحلى من تسجيل هدف مع أفضل نادي في المملكة».

وأضاف: « المهاجمين السعوديين خامات كبيرة في البلد ويحتاجون فرصة، وسنلعب مباراة السد كأنها مباراة جديدة » .

وتمكن نادي الهلال، من الفوز على مضيفه الاتفاق، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الشهري، أول هدف له مع الهلال، إذ سجّل الهدف الثاني للنادي أمام الاتفاق في الدقيقة 56.