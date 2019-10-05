عبدالله بهمن يٌهين نورة العميري: أخلاقك أرخص ما فيكي!

أميرة خالد(صدى):

فتح الفنان الكويتي عبدالله بهمن النار على الفنانة الكويتية نورة العميري، بعد أن أحدثت جدلًا بسخريتها من سائق أوبر وهجومها على منتقديها.

وكانت ” العميري ” سخرت بطريقة لاذعة من سائق أوبر وسيارته السيئة، وعندما انتقدها الجمهور قالت لهم إن قميصها الذي ترتديه أغلى بكثير من صالة بيتهم.

وقال بهمن، في مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي: لما قميصك يكون أغلى من صالة بيتنا ما يعني إنّك إنسانة زين بس مصيبة لما قميصك يصير أغلى شيء فيكي وعقلك وأخلاقك أرخص شيء فيكي.

وأضاف الفنان الكويتي: تجار المخدرات يلبسون أغلى لبس وأغلى الساعات وأوطى الناس يلبسون أغلى اللبس وأغلى الساعات ما لها علاقة وبالمقابل في ناس زينة وتلبس الأمور هذي.

وتابع : ما تقولي إن قميصك أغلى من صالة بيتكم يعني أقدر أقول إني قادر أشتري الدور الأول ببيتكم وأسوي قهوة وتشتغلون تبعي بس عيب ما يصير أقول هذا الكلام ما ينقال.

وكانت العمري نشرت فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقةٍ مُبالغٍ فيها حيث وصفها الجمهور بالتعالي

وخرجت بعدها العميري بفيديو توضح أن كل ما قالته كان مزاحًا فقط، وأن السائق تقبّل الموضوع، متسائلةً لماذا يسارع الناس بالهجوم بدلاً من تقديم النصيحة؟.