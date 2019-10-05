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بالفيديو.. أخصائي تغذية يكشف حقيقة ” أكياس المشروبات الساخنة تُسبب السرطان “

بالفيديو.. أخصائي تغذية يكشف حقيقة ” أكياس المشروبات الساخنة تُسبب السرطان “
علي القحطاني(صدى):

أوضح ابراهيم العريفي اخصائي تغذية، اليوم السبت حقيقة أن أكياس المشروبات الساخنة تُسبب السرطان.

وقال العريفي خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : يفضل تفريغ كيس المشروب من محتوياته ولا يُسكب عليه الماء الساخن بداخل الكوب.

وأضاف : هناك مبالغات كبيرة في التخوف من الملوثات الغذائية بشكل عام، وشعار ” هذا الغذاء أورجانيك ” يتم استغلاله تجاريًا بشكل مُزيف، والمنتج يحصل على وصف ” أورجانيك ” بعد تقييم منظمات دولية مختصة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 12 دقيقة

مافهمت شي

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