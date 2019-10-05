شركة تكافل الراجحي توفر وظائف إدارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تكافل الراجحي ، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي توظيف)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (موارد بشرية) ، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم) ، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص ، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة ، وألا يكون المتقدم قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب: تنفيذ أنشطة التوظيف داخل المنشأة، وتنسيق عملية اختيار المرشحين.

وقالت الشركة ، أن التقديم متاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/03/01هـ ، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا