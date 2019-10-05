الهلال يعزز انفراده بالصدارة في عقر دار الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الهلال، من الفوز على مضيفه الاتفاق، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال في الدقيقة 20 بواسطة ضربة جزاء سددها كارلوس إدواردو، ورغم تعادل الاتفاق في الدقيقة 29 بهدف لصالح العمري، إلا أن الهلال نجح في التقدم مرة أخرى في الشوط الثاني.

وأحرز صالح الشهري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 56، فيما أحرز الفرنسي بافيتمبي غوميز هدفًا ثالثًا للزعيم في الدقيقة 76، كما سجّل كارلوس إدواردو الهدف الرابع في الوقت القاتل.

وبذلك، عزز الهلال انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الـ11.