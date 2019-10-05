الأهلي يقتنص 3 نقاط ثمينة من الفيحاء

نواف السالم(صدى):

تمكن النادي الأهلي، من تحقيق فوز ثمين على الفيحاء، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 23 بهدف أحرزه دجانيني، ثم سجّل عبدالباسط هندي الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 من عمر اللقاء.

كما سجّل عمر السومة الهدف الثالث في المباراة بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، لينتهي اللقاء باقتناص الأهلي 3 نقاط غالية.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الـ14.