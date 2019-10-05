وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة طيران الإمارات، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ وفق عدة شروط معينة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف الشاغرة تحت مسمى «مُساعد شحن البضائع Cargo Assistant».

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن سنتين في عمليات الشحن أو العمل في بيئة بمجال الطيران.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/15م، من خلال الرابط التالي اضغط هنا