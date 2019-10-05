التحالف ينقذ سفينة يمنية بعد تعطل محركاتها في عرض البحر

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف البحري، من إنقاذ السيفنة اليمنية (الواثق) والتي كام على متنها (٦٠) مسافرا يمنياً في بحر اليمن.

وتفصيلًا، تعرَّضت السفينة إلى تعطل جميع محركاتها وانحرفت عن مسارها شرقًا بمسافة 20 ميلًا بحريًا بسبب سرعة الرياح.

من جانبها، قامت قوات التحالف البحرية التابعة لقيادة القوات المشتركة قطاع المهرة بإنقاذها بواسطة أحد زوارقها البحرية، وقد استمرت عملية البحث (18) ساعة، وتم العثور على السفينة يوم (الخميس).

ووصلت السفية إلى الميناء يوم الجمعة بعد عملية سحب استمرت 28 ساعة، حيث قام الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وكانت السفينة قدأبحرت السفينة وعلى متنها (60) مسافرا يمنيا من بينهم (11) امرأة و(7) أطفال و(42) رجلا، إضافة لطاقمها المكون من (5) بحارة من جزيرة سقطرى باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة يوم (الأربعاء الماضي).