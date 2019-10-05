هوفنهايم يفجر مفاجأة في قلعة البافاري ويقتنص فوزُا ثمينا

نواف السالم(صدى):

فجر فريق هوفنهايم، يوم السبت، مفاجأة بفوزه على البايرن في عقر داره بهدفين لهدف لتصبح الهزيمة الأولى للبافاري في الموسم الحالي للدوري الألماني.

وتغلب هوفنهايم على مضيفه بايرن ميونخ بهدف لهدفين في الجولة السابعة للمسابقة المحلية؛ حيث تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 14 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى جانب أخر ضمن الجولة ذاتها، تعادل بروسيا دورتموند مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 14 نقطة في الوصافة.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ماينز على بادربورن بهدفين لهدف، بينما تعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ بهدف لكل منهما.