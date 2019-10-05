بالتزامن مع التوجه للسياحة.. المغامسي يُحدد مشروعية زيارة مدائن صالح (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن مدائن صالح وسبب تسميتها بذلك.

وقال خلال لقائه ببرنامج « الأبواب المتفرقة » ، إنها في الأصل كانت ديار « ثمود » ونبيّهم صالح « عليه السلام » ، وقيل إنها سُميت نسبةَ إلى نبي الله صالح، وقال آخرين إنها سُميت نسبة لرجل من ولد العباس اسمه صالح.

وأضاف « المغامسي » ، أنه لم يرد في القرآن الكريم أن اسمها صالح وإنما سُميت « الحجر » ، مشيرًا إلى أنها نُسبت إلى النبي صالح في وقت متأخر.

وأشار إلى أن النبي « صلّ الله عليه وسلّم » مرّ عليها وطلب من الصحابة ألا يدخلوا تلك الأماكن إلا « باكين » ، مضيفًا أنه لا يوجد فصل الخطاب حول مشروعية زيارتها.

وأفاد بأن كلمة « مرّ عليها » يمكن أن تحمل أكثر من معنى وهي أن يمر عليها ولم يمكث بها أو يمكث بها، ومن هنا فهم البعض أن الحديث ليس فيه دلالة على المنع من زيارة مدائن صالح.