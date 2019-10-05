«الزعاق» يكشف حقيقة الانبعاثات الدخانية من أرض حائل

علي العنزي(صدى):

علق الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على انتشار مقاطع الفيديو لانبعاث دخانية في بعض المواقع.

وأوضح «الزعاق» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذه الانبعاثات الدخانية عبارة عن مطامر للنفايات القديمة، والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض.

وقال في تغريدة «ينتشر بين الفينة والأخرى مقاطع لإنبعاثات دخانية في بعض المواقع، وأود الإفادة: أنها مطامر للنفايات القديمة والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض فيتصاعد غاز الميثان وغيرها من الأبخرة».

وأضاف «ومن أمثال أهالينا فلان مثل حرق الدمالة، والدمالة هي مكان طمر روث البهائم، دخان الدماله يستمر».

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