بالفيديو.. أخصائي نفسي: مواقع التواصل تنتهك خصوصية الطفل

أميرة خالد(صدى):

أكد عبدالله الوايلي أخصائي نفسي، اليوم السبت، عل أن مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية الطفل وتحدث خللا في طبيعة تواصل الأسرة.

وقال الوايلي خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : مواقع التواصل خلقت مشاكل في المعاملة الوالدية بين الطفل ووالديه.

وأضاف : فقدان الهوية من أكبر مصائب استغلال الطفل من أجل الشهرة على مواقع التواصل، وما يحدث يعتبر جريمة.