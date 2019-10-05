بالفيديو.. أخصائي نفسي: مواقع التواصل تنتهك خصوصية الطفل
أكد عبدالله الوايلي أخصائي نفسي، اليوم السبت، عل أن مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية الطفل وتحدث خللا في طبيعة تواصل الأسرة.
وقال الوايلي خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : مواقع التواصل خلقت مشاكل في المعاملة الوالدية بين الطفل ووالديه.
وأضاف : فقدان الهوية من أكبر مصائب استغلال الطفل من أجل الشهرة على مواقع التواصل، وما يحدث يعتبر جريمة.
د.عبدالله الوايلي – أخصائي نفسي:
مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية الطفل وتحدث خللا في طبيعة تواصل الأسرة @alwaily_a_dr#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/pEo9cJUmXi
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 5, 2019
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