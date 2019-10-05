صدمت سيارتها في شجرة لقتل أطفالها الأربعة !

لندن(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدة تبلغ 36 عامًا بعد محاولتها قتل أطفالها الأربعة وتتراوح أعمارهم مابين 7 إلى 13 عامًا.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن السيدة حاولت قتل أطفالها من خلال افتعال حادث بسيارتها؛ حيث ارتطمت بتعمد في شجرة بعد أن ربطت حزام الأمان الخاص بها، وطالبت أطفالها بفك أحزمة الأمان والإمساك بيد بعضهم بعض.

وقالت الصحيفة: عندما جاء أفراد من الشرطة والمسعفين لإنقاذ العائلة من بين حطام المركبة، كانت الابنة الكبرى في وعيها، حيث أخبرتهم أن والدتهم كاليشيا ويليامز 36 عامًا، أرادت قتلهم.