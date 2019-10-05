أنهوا علاقتكم بسلام.. رسائل غامضة من نادين نجيم تثير حيرة الجمهور

أميرة خالد(صدى):

وجهت النجمة اللبنانية نادين نجيم عددا من الرسائل الغامضة عبر حسابها على ” انستجرام ” والتي أثارت حيرة الجمهور.

ويرى البعض أنه لربما تكون رسائل موجهة لشخص بعينه، كطليقها على سبيل المثال.

ونشرت نجيم رسائل عبر خاصية ستوري تقول فيها: انهوا علاقاتكم بسلام من دون فعل شيء قبيح، احترموا الأيام التي جمعتكم معًا وتلك الذكريات، كونوا لطفاء ومسالمين حتى النهاية.

وتابعت في منشور أخر: في علاقاتنا مع الناس يجب أن ندرك ثلاثة أمور أن هناك أشياء نقولها لكل الناس، وأشياء نقولها لبعض الناس، وأشياء لا نقولها لأحد

وكعادةِ غالبية السيدات في الأزمات في عالمنا العربي، قامت نادين بمشاركة متابعيها عبر إنستجرام بمقطع فيديو من داخل صالون التجميل، في خطوةٍ أولية بتغيير اللوك؛ إذ اختارت تغيير لون شعرها، وظهرت من دون مكياج.