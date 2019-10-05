وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة؛ للعمل بالرياض.

وأكد أن الوظائف تحمل المسميات التالية: « أخصائي أول تخطيط موارد، ومدرّب ثاني محاكاة سريرية، واستشاري تشريح، واستشاري طب باطني، واستشاري عناية مركزة، واستشاري أمراض جلدية » .

كما أوضح أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو دراسات عليا في التخصص المطلوب، ولديه خبرة كافية، وسعودي الجنسية.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــا .