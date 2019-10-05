بعد اتهامها بالخيانة.. بيرين سات تعود لزوجها بشرط غريب

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن الخلافات التي أشتعلت بين الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني التركي كنان دوغلو، انطفأت حيث أفادت تقارير إن بيرين عادت إلى عش الزوجية أخيرًا.

وقالت التقارير إن بيرين سات التي انتقلت للعيش بمفردها بعد خلافات مع زوجها وافقت على أن تعود لمنزلها واكن بشرط، وهو عدم اقتحام أهله لحياتهما وعدم السماح لهم بالتدخل في علاقتهما، وخصوصًا والدته التي كثيرًا ما تسببت بخلق خلافاتٍ بين الزوجين.

وقال مصدر مقرب من الممثلة التركية: بيرين لن تسمح لأهل كنان أن يتسببوا في إنهاء علاقتهما، حتى أن زياراتهم ستقلُّ، وقد وافق كنان على هذا الشرط؛ لأنه لا يريد خسارة بيرين والتخلي عنها.

وكانت الصحافة التركية تتدخلت بشكل كبير في حياة بيرين الخاصة فتحدثوا بشأن علاقتها مع صديقها الفرنسي دي جي ماجا والذي صورته الصحافةُ التركية على أنه عشيقها.