47 إدارة تعليمية تشارك بتفعيل اليوم العالمي للمعلم

علي القحطاني(صدى):

بتوجيه من معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ، تشارك ٤٧ إدارة تعليمية في تنفيذ البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية ، لتفعيل اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وكان وجه الدكتور عبدالرحمن تعميماً لجميع إدارات التعليم لتفعيل اليوم العالمي للمعلم ، واشتمل التوجيه على تفعيل المناسبة في إدارات التعليم يوم غدٍ الأحد، من خلال الفعاليات والبرامج التي تنفذ على كافة المستويات.

وسيتم تنفيذ الفعاليات من خلال البرامج والمناشط التربوية المتنوعة التي تُنفذ على مستوى المدرسة ومكاتب التعليم والإدارة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.