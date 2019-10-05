فيديو يكشف «فبركة» الحوثي لانتصاراته في اليمن

فهمى محمد(صدى):

فضح مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وذلك بعدما أكدوا أنهم تغلغلوا داخل المملكة.

وتداول النشطاء مقطع فيديو يؤكد «فبركة» المليشيات لمشاهد بمنطقة جبلية زاعمين أن تلك المنطقة داخل جازان وأنهم نجحوا في الدخول للمملكة.

وأثبت النشطاء أن الميليشيات استعانوا ببرامج التصميم لإدعاء النصر بدخولهم المملكة، وهو ما ظهر واضحًا في الفيديو بعد ظهور برج اتصالات في إحدى اللقطات واختفاءه في أخرى وظهور غيمة في لقطة واختفائها مرة أخرى.

كما سخر بعض من النشطاء مطالبين ميليشيات الحوثي بالاستعانة بـ “مزور” محترف ينجح في إخراج فيديو بدون أخطاء واضحة.