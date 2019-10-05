أنعش السياحة والتجارة .. عائد حفل الهضبة في الأردن يتجاوز المليون دولار

القاهرة(صدى):

استطاع حفل عمرو دياب في العقبة الساحلية بالأردن أن يكون وسيلة قوية؛ لتنشيط السياحة والتجارة وحركة الطيران في الأردن.

وأقيم الحفل أمس الجمعة، بعد غيابه لعامين عن إقامة أي حفلاتٍ في الأردن وسط حضورٍ جماهيري ضخم؛ حيث تجاوزت عائدات الحفل المليون دولار.

وبلغ عدد الحاضرين أكثر من الـ 12 ألف شخص؛ ؛ إذ ترواحت أسعار الحفل ما بين 50 و165 دينارًا (70 و235 دولارًا).

وارتفعت نسبة عالإشغالات الفندقية في مدينة العقبة ارتفعت خلال الأيام الماضية لتصل إلى 95% بالتزامن مع الحفل الذي جاء كأسلوبٍ غير تقليدي لتسويق أحد المنتجات العقارية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أنَّ الحفل ساهم بتنشيط الحركة التجارية من قبل القادمين لحضور الحفل من عدة دول عربية، خصوصًا من سوريا وفلسطين، إضافةً الى الأردنيين الذين يتابعون أعمال الفنان، فيما لوحظ ازدياد حركة الطيران وحركة النقل البحري السياحي والنقل البري للعقبة والتي نقلت المعحبين بالفنان والقادمين لحضور حفله.