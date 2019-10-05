بالصور.. الكشف عن كاديلاك اسكاليد 2021 أثناء اختبارها

لندن (صدى):

كشفت صور تجسسية جديدة عن كاديلاك اسكاليد القادمة ، شبكة التهوية العملاقة لأول مرة.. وبينما اسكاليد هي سيارة كبيرة بالفعل، شبكة التهوية هنا تستحوذ على معظم مساحة المقدمة ويمكنكم رؤية الغطاء الأسود ممتداً لمعظم عرض السيارة.

ويبدو أن شبكة التهوية متصلة بالمصابيح الأمامية، وبشكل عام يذكرنا التصميم بكاديلاك XT4 وCT5.. وبالانتقال لمولدات الطاقة فمن الغالب استمرار محرك V8 سعة 6.2 لتر الحالي للنسخة الأساسية مع احتمالية تقديم محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.2 لتر للنسخ الأعلى في المجال، مع نسخة هجينة.

وستتمتع اسكاليد الجديدة بعدد واسع من التقنيات المتطورة مثل نظام “سوبر كروزر” لكاديلاك والذي يسمح بالتحكم في السيارة بدون وضع اليد على المقود، كما ستحصل الداخلية على شاشة معلومات ترفيهية عملاقة، ومن المتوقع تدشين الـ SUV الجديدة العام القادم.