السفارة في لندن تحذر المواطنين من المظاهرات

نايف السالم(صدى):

حذرت سفارة المملكة في لندن، اليوم السبت، المواطنين المتواجدين في العاصمة البريطانية من المظاهرات المقرر إقامتها في وسط المدينة غدًا الأحد.

ودعت السفارة، المواطنين إلى أحذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمي ف بريطانيا، بالإضافة إلى تجنب أماكن التجمعات.

وقالت في نغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نظرًا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد.. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.