زوجة في دعوى خلع : مش عايزني أخلف منه

القاهرة(صدى):

تقدمت فتاة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة ، مؤكده ” “جوزي أناني وحارمني من أكبر نعمة ربنا أدهالنا ولا عايز يخلف مني ولا راضي يطلقني، أنا نفسي في طفل زى أي بنت، والحمد لله مفيش حد مننا عنده مشكلة أو مانع، يبقى ليه بيحرمني من أبسط حق ليا” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنها تزوجت منذ 3 سنوات من مهندس يكبرها بـ 7 أعوام وتقيم معه بمنزل العائلة، وفوجئت بعدم رغبته في الإنجاب وأنه لا يرغب بالأطفال وحاولت معه كثيرا إلأ أنه رفض.

وأضافت الزوجة ، أنها حاولت إقناعه بكافة الطرق، لكنها فشلت هي الأخرى من بعد والداته، وظلت معه عامين على أمل أن يغير رأيه ويمنحها أبسط حق من حقوقها في أن تصبح أم ، حيث أنني طول عمري يحلم أبقى أم ومستنية اللحظة دى بفارغ الصبر لكنه حرمني منها .

واستطردت قائلة ، لذلك قررت أن أرفع دعوى خلع ضد زوجي ، بعد أن استنفذت جميع محاولتها لإقناعه بإنجاب ولو طفل واحد فقط .