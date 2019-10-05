المطلق: يجب أن يستمر الزواج ولو كان الزوج ضعيف جنسيًا (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب ضعفه الجنسي.

وأكد « المطلق » أنه يجب أن تستمر الحياة الزوجية بالرغم من ضعف الزوج جنسيًا، إذ قال إن الإنسان يملك ثلاث أشياء يد ولسان وما خلق الله بينه وبين زوجته، فإذا تعطلت الثالثة فلا يجب أن تتوقف الأولى والثانية عن العمل لتبقى وتدوم السعادة في الزواج.

وقال: « بعض الشيبان يتزوجون بنت هو أكبر منها بـ50 سنة، فإذا تزوجها يريدها أن تصبح عجوزاً؛ يعني لا يعطيها مالاً، ولا يريد أن تصبح لها منزلة عند والديها؛ فهو بخيل، وإذا دخل عليها المنزل لا يقول لها: هلا بنور البيت، يا مرحبا يا قلبي، تجده رسمياً جداً؛ حينئذ ماذا تريد هذه الفتاة من زوجها المسن؟ لا شباب ولا مال ولا مدح » .

كما لفت إلى أن كبار السن إذا تزوجوا حولوا زوجاتهم لـ أميرات ” قائلاً: « تعطي وتنفع ، ويمدحها ويعوضها ويجعلها تشعر أنها مثل زوجات الشباب » .

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