بعد سباعية البايرن.. برايتون يزيد آلام توتنهام بثلاثية جديدة

ماجد محمد(صدى):

وقع فريق توتنهام، اليوم السبت، في خسارة ساحقة أمام مضيفه برايتون بثلاثية دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فالمر.

وحقق أهداف برايتون كل من «الفرنسي نيال موباي في الدقيقة الـ3، والإيرلندي آرون كونولي» الذي أحرز الهدفين في الدقيقة 32 والدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده إلى 9 نقاط وحل في المركز الثاني عشر مؤقتًا، فيما ينتظر نتائج باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد الهزيمة المذلة لتوتنهام على أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، بسبعة أهداف مقابل هدفين.