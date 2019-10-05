مراهق يهتك عرض طفلة حتى الموت

القاهرة(صدى):

شهد مركز المنشأة في محافظة سوهاج المصرية ، واقعة مأساوية حيث قام شاب مراهق ” 15 عاماً ” ، بالتعدي جنسياً على الطفلة ” جنا 6 سنوات ” ، حتى الموت

وروت الصحف المحلية بداية الواقعة ، أنها كانت بورد بلاغ بالعثور على جثة طفلة مقتولة بقطعة أرض زراعية بجوار مصنع طوب بالمنطقة ، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف غموض الواقعة .

زبالتحريات والبحث توصلت الشرطة المصرية إلى الشاب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صبي يبلغ 15 عاما، وأنه أحد العاملين في المصنع، واختفى في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وكانت ” ملابسه غير منظمة “.

ونجحت الشرطة في القبض على الشاب الذي اعترف بارتكابه للجريمة ، وجاري تقديمه للمحاكمة .