قرعة البطولة العربية تضع الاتحاد في مواجهة الوصل الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

أسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ” البطولة العربية ” ، عن مواجهة الشباب السعودي ضد شباب الأردن، والاتحاد مع الوصل الإماراتي.

وأوقعت القرعة التي سحب، يوم السبت، في الرياض، نادي القوة الجوية ضد مولودية الجزائر، والاتحاد السكندري مع المحرق البحريني، فيما يلعب الرجاء المغربي ضد مواطنه الوداد.

وسيكون الإسماعيلي المصري على موعد مع الجزيرة الإماراتي، ونواذيبو الموريتاني ضد الشرطة العراقي، في حين يلعب آسفي المغربي أمام الترجي التونسي.