الرصاص الحي يُغرق تظاهرات وسط بغداد من جديد

بغداد(صدى):

تجددت التظاهرات الشعبية في وسط بغداد بالعراق، اليوم السبت، عقب إعلان الحكومة بدء مفاوضاتت مع ممثلي الاحتجاجات بساعات.

وبأت حكومة العراق مفاوضات مع ممثلي الاحتجاجات، لبحث مطالبهم، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات العنيفة، التي تدخل يومها الخامس.

وقالت وكالة فرانس برس إن تظاهرات اليوم شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بعد ظهر اليوم في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير.

وقتل نحو 100 شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.