قريبا .. بر جدة تستعد لإطلاق أجهزة الخدمة الذاتية وفقا لرؤية المملكة2030

نايف السالم (صدى):

توافقا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لدعم الأسر والمحتاجين وتسهيلاً عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة لهم تستعد جمعية البر بجدة لإطلاق خدمة جديدة على مستوى المملكة تتمثل بأجهزة الخدمة الذاتية ( للمتبرعين والمستفيدين).

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن فكرة إطلاق الأجهزة جاءت مبادرة لتفعيل استخدام التقنية الرقمية ونوعية الخدمات المقدمة في الجمعية لتسهيل العمل داخل الجمعية وخارجها وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال من جهة وتلبية لرغبات المستفيدين خصوصا الفئات الأيتام والأسر محدودة الدخل في الحصول على الخدمات بطرق متطورة وسهلة.

وبيّن العتيبي أن الأجهزة ستخدم فئتي المتبرعين والمستفيدين ، فالمستفيدين ستمكنهم من الحصول على الخدمات والدعم المقدم من قبل الجمعية ذاتياَ، أما المتبرعين فعبر أجهزة الخدمة الذاتية يمكن اختيار نوع التبرع ذاتياً بكل يسر وسهولة.

يذكر أن بر جدة تقدم على مدى أعوام العديد من الخدمات لأهالي المحافظة أبرزها علاج مايقارب المليون مستفيد تلقوا الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع البر الطبي مجانا ، وإيواء أكثر من 900 يتيم ويتيمة في دور الضيافة التابعة لها و كفالة أكثر من 2000 يتيم ويتيمة و أكثر من 1000 أسرة ، وتعالج سنوياً أكثر من 250 مريض فشل كلوي مجانا بالمراكز التابعة لها، كما استفاد أكثر من 25 ألف شخص من مستودع البر ” للتبرعات العينية ” .