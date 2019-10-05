المنتخب السعودي لكرة الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة 44

محمد السعران(صدى):

المنتخب السعودي لكرة الطاولة يقفز إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري .

ومن جهة أخري صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ / عبدالعزيز بن فهد السعيد

إلى ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله و من ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية و الاولمبية .

كما يسرني بهذه المناسبة ان أتقدم بكل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص .