قاضِ يطلق الرصاص على نفسه داخل قاعة محكمة لتبرئته 5 متهمين

بانكوك(صدى):

حاول قاضِ الانتحار داخل قاعة محكمة يالا الإقليمية في تايلاند، بعد أن أصدر قرار ببراءة 5 مدانين متهمين في جرائم خطيرة، تمس أمن البلاد.

وقالت صحيفة ميرور إن الحاضرين أصيبوا بالصدمة عندما أخرج القاضي مسدسًا من جيبه وأطلق النار على نفسه.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن ما حدث يثير القلق بشأن إمكان إصدار القاضي لهذا الحكم تحدت ضغط.

حيث أثارت محاولة انتحاره المخاوف حول ما إذا كان أجبر على تغيير حكمه بحق المدانين الخمسة، لا سيما أنه قبل جلسة النطق بالحكم، نشرت عبر الإنترنت وثيقة من 25 صفحة، تتحدث عن القضية ذاتها بالتفصيل، وعن وجود خلافات بين القضاء حولها، وطبيعة الحكم فيها “ ، لكن تم حذف الوثيقة بعد ساعات من نشرها، ولم تعلق محكمة العدل على محتواها.

وعلى جانب أخر زعم متحدث باسم مكتب القضاء في تايلاند، إن ” تصرف القاضي كان بسبب توتر يعيشه، ناجم عن قضايا شخصية “ ، مؤكدًا ” فتح تحقيق بالحادث “ .