شرطة عفيف تطيح بشابين استخدما بطاقة صراف آلي مفقودة في الشراء من المحلات

عادل الحربي(صدى):

أطاحت فرق البحث الجنائي التابعة لشرطة محافظة عفيف بشابين تورطا في استخدام بطاقة صراف آلي مفقودة.

وفي التفاصيل، قام الشابان باستخدام البطاقة في الشراء من عدة محلات قبل أن يقوم صاحبها بإيقافها والتقدم ببلاغ للشرطة يفيد بفقدانها وقيام مجهول باستخدامها في خدمة الشراء عن طريق الواي فاي.

وخطط فريق البحث الجنائي للإيقاع بمستخدم البطاقة وتلقى الفريق معلومات بعد ساعة عن شابين مجهولين هما المتورطان في هذه القضية وبالفعل جرى متابعتهما وضبطهما وبحوزتهما البطاقة المفقودة وذلك في أحد الأماكن العامة.