«النصر» يجدد عقد فيتوريا لمدة 3 سنوات 

ماجد الأشرم(صدى):

تعتزم إدارة نادي النصر تقديم عرضا جديدا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، لتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات جديدة، قبل انتهاء تعاقده مع النادي.

واشترط المدرب التعاقد مع لاعبين محليين على مستوى عال، والتعاقد مع لاعب محترف لدعم خط الدفاع بالفترة الشتوية.

وجاء ذلك على الرغم من حالة تذبذب النتائج التي يعيشها العالمي في الأسابيع الأخيرة، بالخروج أمام السد القطري في ربع نهائى بطولة دوري أبطال آسيا، فضلا للنتائج السلبية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020.

وكان فيكتوريا، قاد النصر لتقديم مستويات رائعة، محققا معه لقب الدوري للموسم الماضي بعد منافسة مع الهلال.