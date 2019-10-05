وظائف لطلبة الجامعة والثانوية بدوام جزئي في شركة ايكيا

فاطمة المالكي(صدى):

اعلنت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لطلبة الجامعة والثانوية العامة، للعمل في مركز القصيم للطلب والاستلام بعنيزة، بنظام (الدوام الجزئي)، بمسمى (موظف مبيعات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من طلبة الجامعة أو مدارس الثانوية العامة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (مستوى متوسط) ، مهارات استخدام الحاسب الآلي ، مهارات التواصل الجيدة ، والاستعداد للانضمام للعمل فوراً.

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظيفة الشاغرة بنظام الدوام الجزئي في مركز القصيم للطلب والاستلام .

وقالت الجامعة ، إن التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، لمعرفة بقية التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا