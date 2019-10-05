بالفيديو.. مواطن لمطلقي النار في الإحتفالات : رصاصكم لايتعلق في السماء بل يسقط على رؤوسنا

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن يوثق نجاته من رصاصه طائشة سقطت على سيارته أثناء قيادته لها .

وأظهر الفيديو المواطن وهو داخل سيارته ويٌمسك الرصاصة في يده ، عقب أن سقطت على زجاج السيارة وهشمته ، وعلق قائلاً لمطلقي النار في الإحتفالات

، ” رصاصكم لايتعلق في السماء بل يسقط على رؤوس الماره ” .