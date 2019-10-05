بالفيديو.. مواطن لمطلقي النار في الإحتفالات : رصاصكم لايتعلق في السماء بل يسقط على رؤوسنا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن يوثق نجاته من رصاصه طائشة سقطت على سيارته أثناء قيادته لها .
وأظهر الفيديو المواطن وهو داخل سيارته ويٌمسك الرصاصة في يده ، عقب أن سقطت على زجاج السيارة وهشمته ، وعلق قائلاً لمطلقي النار في الإحتفالات
، ” رصاصكم لايتعلق في السماء بل يسقط على رؤوس الماره ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا الاعراس الهياط واذا مات احد اشغل الناس بنفسه تفون امي با موت تكفون والله طيب اصلى واصوم وما كنت اها يط اخسا كم الله تشحدون بتويتر من افعالكم القذره