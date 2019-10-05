إرضاءً لميسي.. برشلونة يعتزم بيع غريزمان ويسعى للتعاقد مع نيمار 

نواف السالم(صدى):

يضطر نادي برشلونة لبيع أنطوان غريزمان في صيف العام 2020 أو استعماله في صفقة نيمار عبر منحه لفريق باريس سان جيرمان كجزء من الصفقة.

واتضح أن العلاقة بين اللاعب الذي دفع برشلونة 120 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لضمه مع ليونيل ميسي ليست على ما يرام ولا يتحدثان إلا نادرًا.

وواجه غريزمان ضغوطا قوية بسبب رفضه الانتقال لبرشلونة صيف العام 2018 وتفضيله البقاء في أتلتيكو مدريد ورفض جزء من الجماهير التعاقد معه، كما أن بدايته مع برشلونة لم تكن بالشكل المتوقع وسجل 3 أهداف.

ويرغب ميسي في عودة نيمار، وهو الرأي الذي يشاطره فيه صديقه المقرب الأوروغواياني لويس سواريز ومجموعة من لاعبي الفريق الكتالوني المؤثرين.