تعاون دفاعي بين الولايات المتحدة واليونان للرد على تجاوزات تركيا بشرق المتوسط

واشنطن(صدى):

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة اليونانية للرد على أي تهديدات في شرق البحر المتوسط .

وبموجب تلك الإتفاقية ستتعاون الولايات المتحدة مع اليونان ضد تجاوزات تركيا التي سبق ونقبت عن الغاز قرب الجزيرة القبرصية بالمخالفة للقوانين الدولية .

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت خلال زيارته لأثينا ضمن جولته الأوروبية ، أن واشنطن ترفض بشكل قاطع أعمال التنقيب التركية الغير قانونية شرق المتوسط وأبلغت الحكومة التركية بذلك .

الجدير بالذكر أن الإتفاقية ستعمل أيضاً على تعاون الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في لاريسا وستيفانوفيكو وألكساندروبولي، و البنية التحتية وغيرها من التحسينات في قاعدة خليج سودا البحرية.

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