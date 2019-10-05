تعاون دفاعي بين الولايات المتحدة واليونان للرد على تجاوزات تركيا بشرق المتوسط
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة اليونانية للرد على أي تهديدات في شرق البحر المتوسط .
وبموجب تلك الإتفاقية ستتعاون الولايات المتحدة مع اليونان ضد تجاوزات تركيا التي سبق ونقبت عن الغاز قرب الجزيرة القبرصية بالمخالفة للقوانين الدولية .
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت خلال زيارته لأثينا ضمن جولته الأوروبية ، أن واشنطن ترفض بشكل قاطع أعمال التنقيب التركية الغير قانونية شرق المتوسط وأبلغت الحكومة التركية بذلك .
الجدير بالذكر أن الإتفاقية ستعمل أيضاً على تعاون الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في لاريسا وستيفانوفيكو وألكساندروبولي، و البنية التحتية وغيرها من التحسينات في قاعدة خليج سودا البحرية.
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