حارس أتلتيكو مدريد على «مرمى» بصر زيدان

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن توجه نادي ريال مدريد التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد .

ويحاول المدرب زين الدين زيدان إيجاد بديل لحارس المرمى الحالي الكرواتي تيبو كورتوا بعد تعرضه لإنتقادات شديدة إذ تلقى أهداف سهلة عدة مرات ، مؤكداً أن أزمة ريال مدريد الحالية هي المحافظة على نظافة الشباك .

ومن المتوقع أن يُكلف إنضمام أوبلاك لريال مدريد خزينة النادي الملكي 107 ملايين جنيه إستيرليني .

الجدير بالذكر أن أوبلاك “26” عام ، شارك مع أتلتيكو في 217 مباراه حافظ فيها على نظافة الشباك 217 مرة ، وعقده يمتد مع ناديه حتى 2023 م .