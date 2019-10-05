«الخضيري» يحذر مرضى السكري من الإفراط في تناول التمر 

عادل الحربي(صدى):

قال الباحث المتخصّص في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، إن التمر يرفع السكر وبكل أنواعه ولا يختلف من ناحية السعرات.

وأوضح الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن التمر يرفع مستوى السكر عن العسل والدبس وسكر الفواكه والسكر الأبيض وغيره.

وشدد الخضيري: ” يجب تناول التمر باعتدال ضمن الحد المعقول الذي تحتاجه باليوم حسب نشاطك و لايتجاوز ٦-٩ تمرات لمريض السكر باليوم ” ، لافتا: ” وممكن الزيادة لمن يبذل جهد رياضي ومشي وعمل مرهق ” .