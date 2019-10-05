«الخضيري» يحذر مرضى السكري من الإفراط في تناول التمر
قال الباحث المتخصّص في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، إن التمر يرفع السكر وبكل أنواعه ولا يختلف من ناحية السعرات.
وأوضح الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن التمر يرفع مستوى السكر عن العسل والدبس وسكر الفواكه والسكر الأبيض وغيره.
وشدد الخضيري: ” يجب تناول التمر باعتدال ضمن الحد المعقول الذي تحتاجه باليوم حسب نشاطك و لايتجاوز ٦-٩ تمرات لمريض السكر باليوم ” ، لافتا: ” وممكن الزيادة لمن يبذل جهد رياضي ومشي وعمل مرهق ” .
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