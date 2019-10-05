سيلفي أمل العوضي يكشف سحر أنوثتها

السبت 5
أكتوبر
يكشف سحر انوثتها ههههههه
انتم مرضى ما هدفكم
العمر يمشي بسرعة الصاروخ
والجلد يتجعد
والعلكة ينتهي مفعول سكرها
واذا اصبحتي عجوز في الغابرين نبذوك الناس واستقذروكي وقالوا ودوها دار المسنين
وتبكين علي ايام شبابك وجمالك
في ذالك الوقت تعرفين ان الدنيا زايله
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الله لا يبلانا[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
يكشف سحر انوثتها ههههههه
انتم مرضى ما هدفكم
لللل[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 1 ساعة
العمر يمشي بسرعة الصاروخ
والجلد يتجعد
والعلكة ينتهي مفعول سكرها
واذا اصبحتي عجوز في الغابرين نبذوك الناس واستقذروكي وقالوا ودوها دار المسنين
وتبكين علي ايام شبابك وجمالك
في ذالك الوقت تعرفين ان الدنيا زايله